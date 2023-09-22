22 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım etkisiz hale getirildi

MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım etkisiz hale getirildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2023 10:11
MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar asayiş sorumlusu Halid Reşo Kasım'ı, Irak'ın Sincar kentinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
PKK’nın sözde Sincar asayiş sorumlusu ex!
PKK'nın sözde Sincar asayiş sorumlusu ex!
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü
İzmir bombası! Ortalık karışacak
İzmir bombası! Ortalık karışacak
DEAŞ’ın kasası yakalandı!
DEAŞ'ın kasası yakalandı!
Karabağ’daki Ermenilere insani yardım
Karabağ’daki Ermenilere insani yardım
Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı!
Mahiroğlu villayı iki katına çıkardı!
CHP ile seçime girersek kaybederiz
"CHP ile seçime girersek kaybederiz"
HDPKK’nın Ayasofya hazımsızlığı!
HDPKK'nın Ayasofya hazımsızlığı!
Muğla’da korkunç cinayet
Muğla'da korkunç cinayet
Başkan Erdoğan’dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
İtalya’da scooter düzenlemesi!
İtalya'da scooter düzenlemesi!
Baş döndüren diplomasi trafiği
Baş döndüren diplomasi trafiği
Daha Fazla Video Göster