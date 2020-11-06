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MİT ve Ankara Emniyet'ten ortak operasyon: Gözaltılar var

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Giriş: 06.11.2020 12:34
Güncelleme:06.11.2020 12:36
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün gaybubet olarak adlandırdığı hücre evine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı gaybubet evine düzenlenen operasyonda 3'ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve MİT'in ortaklaşa çalışması sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının saklandığı ve örgüte ait gaybubet evi olduğu tespit edilen evde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla yapılan arama sonucunda başka il Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında soruşturma yürütülen 3'ü ByLock kullanıcısı 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca evde yapılan aramada 155 euro, 200 dolar, 9 gram altın, 2 adet çeyrek altın ele geçirilmiştir" denildi
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