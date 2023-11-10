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MİT PKK-KCK'nın "uyuşturucu ticareti-kara para aklama" sözde sorumlusu Yadin Bulut'u öldürdü

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Giriş: 10.11.2023 14:34
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerinin sözde sorumlusu Yadin Bulut'u Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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