Milyonlarca memurun gözü bugünde! Zam pazarlığında ikinci perde! 2024’te kimin maaşı ne kadar olacak? A Haber’de değerlendirildi

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025 yılı zam oranları ve haklarını belirleyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işvereninin ilk zam teklifini açıkladı. Kamu tarafı ise yapılan teklifte revize istedi. Şimdi gözler bugün yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, A Haber’de kritik görüşme yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu. Peki hükümet ikinci teklifinde ne sunacak? Memura zam teklifi ne olacak? Zam oranı yükselecek mi? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Kira yardımı yapılacak mı? İşte tüm detaylar…