Milli uydu Fergani FGN-100-D2 yörüngeye yerleşti

Fergani Uzay Teknolojileri, milli mühendislik kabiliyetiyle geliştirdiği FGN-100-D2 uydusunu, 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saati ile 08.09'da ABD'nin Cape Canaveral SLC -40 Üssü'nden uzaya gönderdi. Fergani Uzay'ın Konumlandırma Takım Uydu Projesi’nin ikinci adımı başarıyla tamamlanırken Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Fergani Uzay CEO'su Selçuk Bayraktar, hedeflerinin 5 yılda 100'den fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmek olduğunu söyledi.

