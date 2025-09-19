Milli teknoloji hamlesinin vitrini: Teknofest! Türkiye’nin savunmadaki gücü: Çelik Kubbe

19 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2025 10:13
İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 3. Gününde devam ediyor. Festivalde sergilenen Türk savunma sanayisinin gözde araçları büyük ilgi görüyor. Başkan Erdoğan da bugün İstanbul'da olacak ve Teknofest'e katılacak. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca aktardı.
