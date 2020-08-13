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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Oruç Reis mesajı
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Deniz yetki alanlarımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizin yılmaz ve kararlı koruyucuları Türk Deniz Kuvvetleri, MTA ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat ve koruma görevine ilk günkü kararlılıkla ve aynı gemilerle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.