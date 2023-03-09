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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

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Giriş: 09.03.2023 14:13
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl koridoru hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar "Ukrayna ve Rusya ikinci defa sürenini uzatılmasına olumlu" dedi.
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