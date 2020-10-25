25 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2020 14:59
Güncelleme:25.10.2020 15:10
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile görüştü. Görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan'a gitti.

Bakan Akar, tören öncesi Pakistan Savunma Üretim Bakanı Khan ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar'dan kritik ziyaret
Bakan Akar'dan kritik ziyaret
AK Parti'den Geert Wilders'ın paylaşımına tepki
AK Parti'den Geert Wilders'ın paylaşımına tepki
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na soğuk duş
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na soğuk duş
İzmirliler için tam bir hayal kırıklığı!
İzmirliler için tam bir hayal kırıklığı!
Terter'de patlama sesleri duyuluyor
Terter'de patlama sesleri duyuluyor
BELTUR'da 10 milyon liralık vurgun
BELTUR'da 10 milyon liralık vurgun
Bakan Çavuşoğlu'ndan ser tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan ser tepki
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!
İşte koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceği tarih!
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX ilan edildi
Ermenistan cepheye çocukları sürdü
Ermenistan cepheye çocukları sürdü
Koronavirüste son vaka sayısı açıklandı
Koronavirüste son vaka sayısı açıklandı
Daha Fazla Video Göster