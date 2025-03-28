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Milli İrade Platformu’ndan boykota ve saygısızlığa sert tepki

Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa sert tepki

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 18:24
Milli İrade Platformu, Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik saygısızlık ve Türkiye'nin milli şirketlerine karşı başlatılan boykot kampanyasına tepki gösterdi. Cuma namazı sonrası yapılan açıklamada, yolsuzluk ve terör soruşturmasına hukuki zeminde yanıt vermek yerine, siyasi çevrelerin ülkeyi kaosa sürüklemeye çalıştığı vurgulandı. Platform, milli markalara yönelik ekonomik saldırıların ve güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Dün olduğu gibi bugün de milletimizin, devletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız" mesajını verdi.
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Milli İrade Platformu’ndan boykota ve saygısızlığa sert tepki
Milli İrade Platformu’ndan boykota ve saygısızlığa sert tepki
Milli İrade Platformu'ndan boykota ve saygısızlığa sert tepki
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