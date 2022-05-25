25 Mayıs 2022, Çarşamba
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor! İşte masadaki konular
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyona hazırlanıyor. Harekatın sinyalini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında verdi. "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz başlayacak" dedi karar için ise Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret etti. MGK yarın "Güvenli Suriye" başlığı ile toplanacak. Kurulun gündeminde ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile Rusya - Ukrayna savaşı da olacak.