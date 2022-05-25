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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor! İşte masadaki konular

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Giriş: 25.05.2022 16:13
Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde yeni bir operasyona hazırlanıyor. Harekatın sinyalini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında verdi. "Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz başlayacak" dedi karar için ise Milli Güvenlik Kurulu'nu işaret etti. MGK yarın "Güvenli Suriye" başlığı ile toplanacak. Kurulun gündeminde ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci ile Rusya - Ukrayna savaşı da olacak.
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MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
MGK toplanıyor! İşte masadaki konular
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