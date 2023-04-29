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Milli eserler 1 Mayıs’ta hangardan çıkacak! İsimlerini Erdoğan açıklayacak

A Haber
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Giriş: 29.04.2023 10:47
Türkiye'nin milli savunma projeleri hangardan çıkıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde geliştirilen Milli Muharip Uçak, Anka-3 insansız savaş uçağı, Hürjet ve Atak-2 helikopteri 1 Mayıs'ta törenle görücüye çıkacak. Törende Başkan Erdoğan Milli Muharip Uçak ve Anka-3'ün isimlerini açıklayacak.
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