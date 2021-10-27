27 Ekim 2021, Çarşamba
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Milli Elektrikli Tren gelecek yıl raylarda!
Trenin fabrika testleri tamamlandı. 2022'de 3 tren seti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na teslim edilecek. Trenin yolcu sayısı 322 ve maksimum hızı 160 km olacak. Araç gövdesi alüminyumdan olacak ve tay açıklığı bin 435 mm yapılacak. Ayrıca Milli Elektrikli Tren’in dış kapıları elektromekanik kapı olarak tasarlandı.