Haberler Gündem Videoları Milli Eğitim Bakanı Tekin eğitimin önemiyle Gazze vurgusu yaptı
Milli Eğitim Bakanı Tekin eğitimin önemiyle Gazze vurgusu yaptı

Milli Eğitim Bakanı Tekin eğitimin önemiyle Gazze vurgusu yaptı

Giriş: 03.10.2025 19:54
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyadaki eğitimle ilgili kişiler asıl işlerini düzgün yapsaydı bugün Filistin’de 60 binin üzerinde insanın vahşice bir soykırıma tabi tutulduğu bir dünyayı yaşamazdık" dedi.
