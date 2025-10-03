Milli Eğitim Bakanı Tekin eğitimin önemiyle Gazze vurgusu yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Dünyadaki eğitimle ilgili kişiler asıl işlerini düzgün yapsaydı bugün Filistin’de 60 binin üzerinde insanın vahşice bir soykırıma tabi tutulduğu bir dünyayı yaşamazdık" dedi.

