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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koltuğunu küçük Yağmur ve Taner'e devretti

DHA
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Giriş: 23.04.2022 14:47
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri makamında kabul etti. Özer, ziyaret sonunda Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu birinci sınıf öğrencisi görme engelli ve albinizmli Taner Kara'ya da bir süre makamını devretti.
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