Türkiye'nin demokrasiye, çok partili hayata geçişi hiç kolay olmadı. Milletin evlatları bu uğurda bedeller ödedi, darağacında canlar verildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından tutuklanan Adnan Menderes 63 yıl önce bugün göstermelik bir yargılamanın ardından asıldı. Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN