16 Eylül 2024, Pazartesi
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Millete ilk darbe: 27 Mayıs! İdam edilişlerinin üzerinden 63 yıl geçti | ANALİZ
Türkiye'nin demokrasiye, çok partili hayata geçişi hiç kolay olmadı. Milletin evlatları bu uğurda bedeller ödedi, darağacında canlar verildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından tutuklanan Adnan Menderes 63 yıl önce bugün göstermelik bir yargılamanın ardından asıldı. Detaylar analiz haberimizde...