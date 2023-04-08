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Millet Kütüphanesi’nde Raunt programı başladı! Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı

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Giriş: 08.04.2023 16:48
"Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümü" programı olan "Raunt" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kullanıma açıldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ağına bağlanarak programı kütüphane içerisinde ücretsiz kullanabilecek.
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