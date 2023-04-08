08 Nisan 2023, Cumartesi
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Millet Kütüphanesi’nde Raunt programı başladı! Türkiye’nin ilk kişisel eğitim programı
"Türkiye'nin ilk kişiye özel üniversiteye hazırlık çözümü" programı olan "Raunt" Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde kullanıma açıldı. Öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ağına bağlanarak programı kütüphane içerisinde ücretsiz kullanabilecek.