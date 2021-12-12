12 Aralık 2021, Pazar
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Millet İttifakı'nın 2023 adayı belli oldu! Coşkun Başbuğ canlı yayında duyurdu
A Haber ekranlarında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programına konuk olan Askeri Stratejist Coşkun Başbuğ, Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayını canlı yayında açıkladı. Başbuğ ayrıca adayın İngiltere ve ABD tarafından da istendiğinin altını çizdi. Peki Millet İttifakı'nın 2023 adayı kim olacak? İşte detaylar...