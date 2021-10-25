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Millet İttifakı’nı karıştıran üniversite kararı! İYİ Partili üyelerden Tunç Soyer’e tepki

A Haber
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Giriş: 25.10.2021 13:36
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte dokuz üniversite varken yeni bir üniversite daha kurmak istedi. Ancak İYİ Partili belediye meclis üyeleri Soyer'e karşı çıktı. İzmir'deki gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal değerlendirdi.
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