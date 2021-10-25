25 Ekim 2021, Pazartesi
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Millet İttifakı’nı karıştıran üniversite kararı! İYİ Partili üyelerden Tunç Soyer’e tepki
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte dokuz üniversite varken yeni bir üniversite daha kurmak istedi. Ancak İYİ Partili belediye meclis üyeleri Soyer'e karşı çıktı. İzmir'deki gelişmeleri A Haber muhabiri Tayfun Er’in konuğu olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Hızal değerlendirdi.