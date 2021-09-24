Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili bomba iddia! İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül'den gizli görüşme

Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu tarafından adaylık konusunda önü kesilen İmamoğlu’nun kendi önünün açılması için taktiksel bir görüşme gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Görüşmeye ilişkin zor ama muhtemel bir ihtimal daha olduğunu belirten Genç oldukça önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...