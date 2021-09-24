24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili bomba iddia! İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül'den gizli görüşme

Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili bomba iddia! İmamoğlu, Kaftancıoğlu ve Abdullah Gül'den gizli görüşme

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2021 01:44
Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu tarafından adaylık konusunda önü kesilen İmamoğlu’nun kendi önünün açılması için taktiksel bir görüşme gerçekleştirmiş olabileceğini söyledi. Görüşmeye ilişkin zor ama muhtemel bir ihtimal daha olduğunu belirten Genç oldukça önemli ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Millet İttifakı’ndaki adaylık kriziyle ilgili bomba iddia!
Millet İttifakı'ndaki adaylık kriziyle ilgili bomba iddia!
İETT 3 yerde yolda kaldı
İETT 3 yerde yolda kaldı
Başkan Erdoğan BM zirvesinde konuştu
Başkan Erdoğan BM zirvesinde konuştu
İşte Validebağ korusu gerçeği
İşte Validebağ korusu gerçeği
Davutoğlu Sivas ziyaretinde arbede!
Davutoğlu Sivas ziyaretinde arbede!
Evlat nöbetinde 752. gün
Evlat nöbetinde 752. gün
İETT yine yolda bıraktı!
İETT yine yolda bıraktı!
Yurt provokasyonunda ’alçak devlet’ sloganı
Yurt provokasyonunda 'alçak devlet' sloganı
Yine CHP yine çukur! Vatandaş isyanda
Yine CHP yine çukur! Vatandaş isyanda
Terör örgütünde büyük çözülme
Terör örgütünde büyük çözülme
Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na HDP tepkisi!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi!
’Bebeklere yanlış aşı yapıldı’ iddiasına net yanıt!
'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' iddiasına net yanıt!
Daha Fazla Video Göster