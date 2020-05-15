Millet ittifakında neler oluyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan flaş açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber canlı yayınında Millet ittifakının, kapalı kapılar ardında gizli ittifaklar peşinde olduğunun altını çizerek şeffaf olunması gerektiğini belirtti. Yılmaz, ''Ben şu çağrıyı buradan yapmak istiyorum; herkes istediğiyle ittifak yapabilir ama bunu halkın gözünden kaçırarak yapmaya hakkı yok. Şeffaf bir şekilde kim neye inanıyorsa, oturup halkın önünde bunu yapmalı ki halk da seçmen de sağlıklı tercihler yapabilsin.'' ifadelerini kullandı.