26 Nisan 2023, Çarşamba
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MHP’li Yaşar Yıldırım anketleri değerlendirdi: Anket şirketleri manipülasyon peşinde
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerine dair açıklamalar bulundu. Anket şirketlerinin tıpkı 2018'da olduğu gibi yine manipülasyon içinde olduğunu rakamlarla ortaya koyan Yıldırım, Cumhur İttifakı'na dair de değerlendirmeler yaptı.