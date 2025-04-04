04 Nisan 2025, Cuma
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MHP’den CHP’ye boykot tepkisi: Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler
CHP'nin boykot kararına MHP'den sert tepki geldi. MYK Üyesi Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabında ana muhalefet partisini hedef aldı. “Bunlar 'boykota' yeni başlamadı” diyen Bulut “CHP kışla kapılarında asker analarını, üniversite kapılarında genç kızları yıllarca boykot etti. Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler.” dedi.