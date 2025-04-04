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MHP’den CHP’ye boykot tepkisi: Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler

MHP’den CHP’ye boykot tepkisi: Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.04.2025 10:03
CHP'nin boykot kararına MHP'den sert tepki geldi. MYK Üyesi Tokat Milletvekili Yücel Bulut sosyal medya hesabında ana muhalefet partisini hedef aldı. “Bunlar 'boykota' yeni başlamadı” diyen Bulut “CHP kışla kapılarında asker analarını, üniversite kapılarında genç kızları yıllarca boykot etti. Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler.” dedi.
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MHP’den CHP’ye boykot tepkisi: Bürokraside Anadolu çocuklarını boykot ettiler
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