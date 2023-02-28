28 Şubat 2023, Salı
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MHP lideri Devlet Bahçeli’den sporu siyasete çekmeye çalışanlara tepki: Alçakça bir kurgu
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada "Bazı siyasetçiler çadır üzerinden iftira yağdırıyor" dedi. Tribünlerden yükselen "Hükümet istifa sloganlarına çok sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve depremzedelere saygısızlıktır. Sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça kurgu içinde. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım, ben bundan sonra Karagümrüklüyüm." ifadelerini kullandı.