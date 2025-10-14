14 Ekim 2025, Salı

MHP lideri Devlet Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek

MHP lideri Devlet Bahçeli: Netanyahu soykırımın bedelini ödeyecek

Giriş: 14.10.2025 11:05
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasıyla ilgili konuşan Bahçeli, soykırımın sorumlularının eninde sonunda bedelini ödeyeceğinin altını çizdi.
