04 Ağustos 2025, Pazartesi
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MHP lideri Devlet Bahçeli: Kumpas sökülüp atılmıştır
MHP lideri Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye'ye ilişkin 'Terör musibetinden kalıcı olarak kurtulacağız' dedi. Bahçeli açıklamasında 'Statükodan geçinen bağnaz kafalar, vesayet özlemi çeken bağımlı odaklar, milliyeti meçhul sözde milliyetçiler, yalan ve dedikodu borsasına yatırım yapan melun çevreler, emperyalizm ve Siyonizm uşaklığına heves eden işbirlikçiler topluca Terörsüz Türkiye hedefini yıkma ve yıpratma amacında birleşmişlerdir.' ifadelerine yer verdi.