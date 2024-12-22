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MHP lideri Devlet Bahçeli ezberbozan İmralı çağrısını tekrarladı: Terörün bittiği açıklanmalı .

MHP lideri Devlet Bahçeli ezberbozan "İmralı" çağrısını tekrarladı: Terörün bittiği açıklanmalı .

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Giriş: 22.12.2024 14:57
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 54 yıllık Esad rejiminin sona erdiği belirten Bahçeli, 'Suriye'nin istikrarı Türkiye için olmazsa olmaz önemdedir' dedi. 'Masumların hesabı, katil Esad'dan mutlaka sorulmalı' ifadelerini kullanan Bahçeli, Esad'ın cani Netanyahu ile yargılanmalı gerektiğini belirtti. Bahçeli, 'Suriye'de PKK/YPG'ye kesinlikle yer yok. Silahlarını geçiş hükümetine devretsinler' dedi. 'Şam'a gözünü diken Osmanlı şamarı yer, günü geldiğinde Kudüs de güvende olacak' ifadelerini kullanan Bahçeli, Kudüs'ün fethinin yakın olduğu söyledi. Öte yandan Bahçeli, ezberbozan İmralı çağrısını tekrarlayarak, 'Görüşme sonunda terörün bittiği açıklanmalıdır' dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli ezberbozan İmralı çağrısını tekrarladı: Terörün bittiği açıklanmalı .
Bahçeli ezberbozan İmralı çağrısını tekrarladı
Bahçeli ezberbozan "İmralı" çağrısını tekrarladı
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