23 Mayıs 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MHP lideri Devlet Bahçeli: 28 Mayıs’ta sandığa gitmeli ve sorumluluk üstlenmeliyiz
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Malatya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.” dedi.