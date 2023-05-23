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MHP lideri Devlet Bahçeli: 28 Mayıs’ta sandığa gitmeli ve sorumluluk üstlenmeliyiz

A Haber
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Giriş: 23.05.2023 15:54
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli deprem bölgesi Malatya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz.” dedi.
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