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MHP Lideri Bahçeli Ayasofya Camii'nde...

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Giriş: 23.07.2020 18:40
Güncelleme:23.07.2020 19:24
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyetle birlikte 86 yıl sonra yarın (24 Temmuz 2020) kılınacak olan cuma namazıyla resmen ibadete açılacak Ayasofya Camii'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a geldi.

Bahçeli, yarın kılınacak Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nin açılışına katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a gelerek oteline yerleşti.

Bahçeli'nin, Ayasofya Camisi'nin açılışına kadar otelde dinleneceği öğrenildi.

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