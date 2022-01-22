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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Sedef Kabaş'a sert tepki: Anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum

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Giriş: 22.01.2022 20:29
TELE 1 ekranlarında Başkan Erdoğan'ı ağza alınmayacak skandal ifadelerle hedef alan ve mahkemece tutuklanan sözde gazeteci Sedef Kabaş'ı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert sözlerle topa tuttu. "Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur." ifadelerine yer veren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum." dedi.

SON DAKİKA: Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gazeteci Sedef Kabaş'ı eleştirdiği açıklamaları şöyle;

"Kin ve nefretine yenilmiş, ifade ve düşünce hürriyetini tersten yorumlamış tetikçi bir gazetecinin Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı ağır ve affedilemez hakareti ne demokrasiyle, ne basın ahlakıyla, ne de hukukun evrensel ilkeleriyle bağdaşmayacak bir çarpıklık, bir çürüklüktür.

"ZELİL BİR OYUN, ZİLLET BİR TİYATRODUR"

Elbette kötü söz bumerang gibidir, eninde sonunda dönüp dolaşıp sahibini bulacak, hatta mahcup ve ahlaken de mahkûm edecektir. Bilhassa bu sözde gazetecinin kelepçe takılmamasına rağmen, takılmış gibi imaj uyandırma gayretkeşliği zelil bir oyun, zillet bir tiyatrodur.

Demokrasi saygı ve tahammül sistemidir. Bundan nasibini alamayan müfsitlerin üslubu hastalıklı, usulü hayasızlıktır. Anılan gazetecinin tutuklanmasıyla bağımsız ve tarafsız yargı süreci başlamıştır. Herkes yargı kararını sabırla beklemek ve riayet etmek durumundadır.

"ANTİ DEMOKRATİK VE FAŞİZAN SÖZLERİ KINIYORUM"

Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı, husumetle pekişmiş anti demokratik ve faşizan sözleri kınıyorum. Bu konuyu cepheleşme malzemesi yapmak için sıraya giren çevrelerin hesap hatası yapmaktan ve yanlışa ortak olmaktan kaçınmalarını hassaten tavsiye ediyorum."

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