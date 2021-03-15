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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Danıştay'a "Öğrenci Andı" tepkisi
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir." açıklamasında bulundu.