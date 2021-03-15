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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Danıştay'a "Öğrenci Andı" tepkisi

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Giriş: 15.03.2021 16:18
Güncelleme:15.03.2021 16:21
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde 'Öğrenci Andı' kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir." açıklamasında bulundu.
Bahçeli'den Danıştay'a Öğrenci Andı tepkisi
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