07 Nisan 2022, Perşembe
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Macaristan Başbakanı Victor Orban, muhalif 6 partinin ittfakını ters köşeye yatırmıştır. Ümit ederim ki Millet ittifakı bundan ders çıkartır." dedi.