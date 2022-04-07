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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Millet İttifakı Macaristan'a bakıp ders almalıdır!

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.04.2022 11:34
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Macaristan Başbakanı Victor Orban, muhalif 6 partinin ittfakını ters köşeye yatırmıştır. Ümit ederim ki Millet ittifakı bundan ders çıkartır." dedi.
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