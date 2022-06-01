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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü

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Giriş: 01.06.2022 16:26
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.
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