01 Haziran 2022, Çarşamba
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüştü
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek partisince hazırlanan "Tarımsal Üretim Su ve Gıda Güvenliği Raporu"nu sundu.