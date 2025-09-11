11 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli
MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli önümüzdeki günlerin provokasyona açık olduğunu vurgularken "Kaybettiği siyasi itibarın sokakların karanlığında arayan kaos meraklıları var" dedi.