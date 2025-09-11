MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada "15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bahçeli önümüzdeki günlerin provokasyona açık olduğunu vurgularken "Kaybettiği siyasi itibarın sokakların karanlığında arayan kaos meraklıları var" dedi.

