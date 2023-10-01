MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları cevapladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda bir ve iç içe olduğunu belirterek, yerel seçimlerde de bu kararlı tutumu devam ettireceklerini söyledi.

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