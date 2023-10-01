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MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yasama yılı resepsiyonunda soruları cevapladı

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Giriş: 01.10.2023 20:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nda bir ve iç içe olduğunu belirterek, yerel seçimlerde de bu kararlı tutumu devam ettireceklerini söyledi.
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