MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İşte o isimler....

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte o isimler....

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