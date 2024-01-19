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MHP 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı! İşte o isimler....

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.01.2024 18:33
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte o isimler....
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