MHP 55 adayını daha açıkladı! Yerel seçimler öncesi çalışmalara tam gaz devam...

MHP tarafından 2 il, 3 büyükşehir ilçe, 50 ilçe olmak üzere 55 aday daha kamuoyu ile paylaşıldı. MHP Kilis Belediye Başkanı adayı Hasan Kara, Uşak Belediye Başkanı adayı Sezer Ateş oldu. İşte isim isim MHP'nin yeni adayları...