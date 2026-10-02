MHK'da hakem atamalarına müdahale iddiası: Ferhat Gündoğdu ilk ifadesinde ne anlattı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, Gündoğdu'nun ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. A Haber muhabiri Kadir Mercan, dosyada hakem atamalarına müdahale ve milyonluk kayıp iddialarının da yer aldığını aktardı.