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MHK'da hakem atamalarına müdahale iddiası: Ferhat Gündoğdu ilk ifadesinde ne anlattı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHK'da hakem atamalarına müdahale iddiası: Ferhat Gündoğdu ilk ifadesinde ne anlattı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, Gündoğdu'nun ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenildi. A Haber muhabiri Kadir Mercan, dosyada hakem atamalarına müdahale ve milyonluk kayıp iddialarının da yer aldığını aktardı.

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