MGK sona erdi! İşte 7 kritik başlık

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Temmuz ayı olağan toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, ana gündem maddesi terörle mücadele ve Suriye’nin kuzeyine yönelik harekat hazırlıklarıydı. Kritik MGK sonrası yapılan yazılı açıklamanın detaylarını A Haber Ankara muhabiri Ece Altuğ aktardı