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Videolar Gündem Videoları Mezar taşlarına yansıyan acı! Gelin duvağı, bebek kıyafeti, ayakkabı, seccade ve daha nicesi...

Mezar taşlarına yansıyan acı! Gelin duvağı, bebek kıyafeti, ayakkabı, seccade ve daha nicesi...

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Giriş: 17.02.2023 10:24
Deprem nedeniyle vefat edenler, numaralandırılan mezarlara defnediliyor. Mezar taşlarına yakınları tarafından asılan eşyalar ise yaşanılan acıyı bir kez daha hatırlatıyor. Geride acı hatıralar kaldı...
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Mezar taşlarına yansıyan acı
Mezar taşlarına yansıyan acı
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