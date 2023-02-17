Mezar taşlarına yansıyan acı! Gelin duvağı, bebek kıyafeti, ayakkabı, seccade ve daha nicesi...

Deprem nedeniyle vefat edenler, numaralandırılan mezarlara defnediliyor. Mezar taşlarına yakınları tarafından asılan eşyalar ise yaşanılan acıyı bir kez daha hatırlatıyor. Geride acı hatıralar kaldı...

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