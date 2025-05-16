Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!

Pestisitlerin çocuklarda dikkat eksikliği hatta otizme kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Konuya ilişkin önemli bir adım da Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Şûrası’nda yaptığı açıklamada, pestisit kullanımına karşı kapsamlı bir mücadele başlatacaklarını duyurdu. Peki mücadele hangi alanları kapsayacak? İşte detaylar haberimizde...

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