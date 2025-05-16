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Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!

Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.05.2025 22:10
Pestisitlerin çocuklarda dikkat eksikliği hatta otizme kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Konuya ilişkin önemli bir adım da Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Tarım ve Orman Şûrası’nda yaptığı açıklamada, pestisit kullanımına karşı kapsamlı bir mücadele başlatacaklarını duyurdu. Peki mücadele hangi alanları kapsayacak? İşte detaylar haberimizde...
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Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!
Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!
Meyve ve sebzedeki gizli tehlike: Pestisitle mücadele yürüteceğiz!
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