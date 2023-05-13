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Meydanlara sığmayan büyük coşku! Türkiye Başkan Erdoğan’ı yalnız bırakmadı

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 16:43
Türkiye yarın sandığa gidiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçim süreci boyunca Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar buluştu. Günde 4 il gezdi, 7 bölgede coşkulu kalabalıklara hitap etti. Meydanlara Başkan Erdoğan sevgisi damgasını vurdu. İşte AK Parti mitinglerinde Türkiye Yüzyılı hayalinin ayak sesleri…
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