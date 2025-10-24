24 Ekim 2025, Cuma

Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak

Meteoroloji Mühendisi uyardı: Yağışlar gece etkisini artıracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 20:26
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Valilik ve Bakanlık'tan peş peşe uyarı geldi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına bekleniyor. Yağışlar bazı bölgelerde gök gürültülü şekilde etkisini gösterek. İstanbul Valiliği 16.00'dan sonra okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Boğazı önünden hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahit Ezim, Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'e mikrofon uzattı. Tek, yağışın parça parça indiğini bunun nedeninin ise güneyden esen lodos olduğunu söyleyerek, 'Yağış daha tam İstanbul'a inmiş vaziyette değil. Gece yarısından sonraki saatlerde yağış etkisini daha fazla gösterecek' dedi. Peki hangi illerde sağanak yağış etkili olacak? İşte 24 Ekim hava durumu detayları...
