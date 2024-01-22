22 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Metan gazı mı doğalgaz mı? Terme'de su için sondaj yaptı, araziden yanıcı gaz çıktı

Metan gazı mı doğalgaz mı? Terme'de su için sondaj yaptı, araziden yanıcı gaz çıktı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2024 16:30
Samsun'un Terme ilçesinde fındık arazisinde su için sondaj yapan bir kişinin arazisinden gaz çıktı. Fındık bahçesinden çıkan esrarengiz gaz araştırılacak mı? A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan yanan o gazın yanından detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fındık bahçesinden çıkan esrarengiz gaz!
Fındık bahçesinden çıkan esrarengiz gaz!
Gençlerle şehit Aybüke öğretmen filmini izledi!
Gençlerle şehit Aybüke öğretmen filmini izledi!
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
Mont alan genç için esnafla kıyasıya pazarlık
İlk görüşme Başkan Erdoğan’la!
İlk görüşme Başkan Erdoğan'la!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
A Haber dünyanın ilk astronomi okulunda!
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
Tuz gölü bitkisi uzayda! İlk deney başladı
’Kent uzlaşısı’ iptal mi oldu?
'Kent uzlaşısı' iptal mi oldu?
Tam gaz seçim çalışması! Aydın Ayaydın’ın sahada
Tam gaz seçim çalışması! Aydın Ayaydın'ın sahada
THY’den Gezeravcı ailesini gururlandıran anons
THY'den Gezeravcı ailesini gururlandıran anons
Kıyamet koparan 2 olay! Uydu örgüt mesajı
Kıyamet koparan 2 olay! Uydu örgüt mesajı
Uzay alanındaki yeni projeleri neler?
Uzay alanındaki yeni projeleri neler?
İstiklal Caddesi saldırısı davası!
İstiklal Caddesi saldırısı davası!
Daha Fazla Video Göster