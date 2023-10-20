Mescid-i Aksa’da gergin Cuma | Namaza gelenlere zulüm eden İsrail askerleri böyle gülüştü

Katil İsrail askerleri salı günü hastanede soykırım yaptıktan sonra bugün Cuma namazında oluşabilecek protestolara karşı yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Mescid-i Aksa kuşatma altındayken içeri sadece yaşı büyük Müslümanlar alındı namaza gelen diğer Müslümanlara ise biber gazı ve göz yaşartıcı bomba atıldı. Elinde sadece seccade olan Müslümanlara plastik ve gerçek mermilerle müdahale edildi, TOMA’lardan fişleme yapan sular sıkıldı. O noktadan A Haber muhabiri Özlem Aktay yaşananları aktarırken İsrail askerlerinin gülüştüğü anlar kayda geçti.

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