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Mescid-i Aksa Gönüllü Muhafızı Huveys’ten Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür

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Giriş: 05.07.2021 22:11
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Mescid-i Aksa’nın Gönüllü Muhafızı Hatice Huveys, Türkiye ve Başkan Erdoğan’a Filistin meselesine gösterdikleri destek ve hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti. A Haber'e konuk olan Mescid-i Aksa'nın Gönüllü Muhafızı Hatice Huveys, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten Filistin halkı Türkiye'nin büyük desteğini asla inkar edemez yani ben burada bütün Filistinliler adına, bütün Kudüslüler adına şunu söylemek istiyorum; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Vecibelerini yerine getirdiği için kendisine teşekkür ediyorum.

''TÜRK HALKINA DA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM''

Erdoğan şunun farkında, bunun yapılması gerektiğine inanıyor, bunu görevlerinden, ibadetlerinden birisi olarak görüyor. Elinden geldiğince oradaki Filistinlilere çok büyük yardımları dokundu. Ben özellikle sayın eşine de çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel kabul etti, ağırladı. Türkiye halkına da çok teşekkür ediyorum, bize onlar da çok büyük destek veriyorlar.

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