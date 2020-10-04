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Mersin’de bir parka şehidin ismi verilmek istendi! CHP ve HDP’liler karşı çıktı

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Giriş: 04.10.2020 17:55
Güncelleme:04.10.2020 18:00
Mersin’de bir parka şehit isminin verilmesiyle ilgili önerge CHP ve HDP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi. Kararın ardından şehidin babası büyük üzüntü yaşadı ve “Kendi evlatları şehit olsa böyle mi düşüneceklerdi acaba” sorusunu yöneltti. Acılı baba, "CHP'li HDP'li meclis üyelerine yazıklar olsun" dedi.
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