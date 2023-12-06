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Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şiir üzerinden gönderme! "Korkak Yavaş" dedi İYİ Partililerden alkış tufanı koptu...

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Giriş: 06.12.2023 13:59
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayan Mansur Yavaş'ı hedef alırken bugün düzenlenen grup toplantısında da Yavaş'a şiir üzerinden göndermede bulundu. Akşener'in okuduğu şiirde geçen "Korkak Yavaş" ifadesi sonrasında İYİ Partililerden alkış sesleri yükseldi. Akşener'in şiiri okuduğu esnada "Korkak Yavaş" kısmına vurgu yaptığı da görüldü. İşte detaylar...
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