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Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'e tepki | Video

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Giriş: 13.05.2020 13:14
Güncelleme:13.05.2020 14:19
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK’nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP’yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise Önder'e cevap gecikmedi.
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