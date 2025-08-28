28 Ağustos 2025, Perşembe
Meral Akşener Mansur Yavaş’a genel başkanlık mı teklif etti?
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 6’lı masadan ayrılan eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in o süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir teklif sunduğu iddia edildi. O iddiaya göre Akşener, Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı ve genel başkanlık teklif etti. Söz konusu tartışmalara Yavaş'a yakın kaynaklardan yanıt geldi.